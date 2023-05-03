Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику после того, как накануне потеряли более 5%, но в целом они стабилизируются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Взгляд, цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.02 растет на 0,33%, достигая 75,34 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,03%, до 71,64 доллара, передает РИА "Новости".

Трейдеры отмечают, что на динамику нефтяных цен сильнее всего влияет макростатистика. В частности, накануне цены обоих марок 5,16% и 5,29% стоимости, и это было вызвано публикацией данных промышленности Китая и еврозоны.

"Похоже, макроэкономические факторы преобладают над фундаментальными, эта тенденция становится все сильнее в последние недел", - цитирует Bloomberg главу отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Дальше существенным для цен на нефть может стать Федеральной резервной системы США по ставке.