ЦБА отчитался о динамике инфляции

Годовая инфляция в марте 2023 года составила 13,6 процента, что на два процентных пункта ниже пикового уровня, зафиксированного в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЦБА.

В сообщении регулятора говорится, что продолжающееся укрепление номинального эффективного курса маната оказывает снижающее влияние на внешние факторы инфляции.

"Номинальный эффективный курс маната укрепился на 8,4 процента в 2022 году и на 4,8 процента в январе - апреле 2023 года. В то же время решения, принимаемые по монетарным условиям, также ограничивают спросовые факторы инфляции. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса поддерживает стабильность обменного курса, которая является основным якорем ценовой стабильности. Благоприятные мировые цены на основные экспортные товары и рост ненефтегазового экспорта дают основания ожидать, что счет текущих операций по итогам года будет профицитным. Это отражается и на валютном рынке. Так, за четыре месяца 2023 года предложение превысило спрос на 97 процентов на валютных аукционах", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ отмечает, что фактическая инфляция в странах-основных торговых партнерах была относительно низкой из-за воздействия спада мировой экономической активности, ужесточения денежно-кредитной политики в большинстве стран и тенденции к снижению мировых цен на сырьевые товары.

Также регулятор отмечает, что согласно апрельскому отчету Всемирного банка о товарных рынках, цены на энергоносители в марте снизились на 6,3 процента, а на неэнергетические товары - на 2,2 процента.