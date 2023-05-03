Глава ЦБА о влиянии внешних факторов на национальную экономику

Глобальные экономические изменения не оказали существенного воздействия на экономику Азербайджана.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, закрытие двух крупнейших мировых банков в целом оказывает негативное влияние на финансовый сектор, в частности, его инвестпривлекательность.

"Конечно, Азербайджан является частью мировой экономики, однако эти факты не оказали на нашу экономику каких-либо воздействий", - сказал он.

Казымов отметил также, что, несмотря на снижение мировой инфляции, глобальная экономика продолжает испытывать шоки. По прогнозам международных организаций мировая инфляция вернется к базовому сценарию лишь в 2025 году.