Председатель правления ЦБА рассказал о влияющих на инфляцию факторах

Экономика и инфляционные факторы Азербайджана зависимы от внешних факторов.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, основное воздействие на рост инфляции в Азербайджане оказывает импорт.

Отметим, что ранее ЦБ сообщал, что сохраняется высокая неопределенность в отношении инфляционных факторов в мировой и национальной экономике.

Было также отмечено, что продовольственная инфляция, основной структурный компонент инфляции, остается высоким, на уровне в 16,8 процента. Рост цен на непродовольственные товары и услуги составляет 11,6 и 10,8 процента в годовом исчислении соответственно. Темпы роста индексов цен производителей и цен импорта остаются на двузначном уровне. Так, в марте годовой прирост индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 12,7 процента. В феврале текущего года годовой прирост импортных цен составил 20,4 процента. Совокупный спрос расширяется в условиях роста доходов населения и продолжения стимулирующей фискальной политики. За три месяца 2023 года номинальные доходы населения увеличились на 15,2 процента. Внешняя среда для инфляции остается крайне нестабильной. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, глобальная инфляция выросла на 0,4 процента и установилась на уровне семи процентов.