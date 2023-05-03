ЦБА указал на основную цель новой инициативы

Постановление о "Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике" направлено на предотвращение отмывания денег.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это постановление не имеет отношения к регуляции криптовалюты и/или цифровых валют.

Он отметил, что на сегодня в Азербайджане нет игроков, которые проводят операции с виртуальными активами.

Напомним, что ранее председатель ЦБА Талех Казымов подписал постановление о "Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике". Согласно статьям 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", правление Центрального банка Азербайджана утвердило "Правила операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике".