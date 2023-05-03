ЦБ анонсирует возможность страхования недвижемости он-лайн

Центральный банк Азербайджана предоставил физическим и юридическим лицам возможность страхования недвижимого имущества в цифровом формате.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, цифровой формат предоставления страховых услуг в области недвижимости позволит ускорить темпы роста страхования недвижимости.

Отметим, что до конца 2023 года в Азербайджане планируется полностью отказаться от бумажных страховых полисов. В ближайшие два месяца планируется отказаться от бумажных страховых полисов по недвижимому имуществу.