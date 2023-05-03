https://news.day.az/economy/1561072.html ЦБА утвердит новую стратегию финансового сектора
ЦБА утвердит новую стратегию финансового сектора
К середине 2023 года Центральный банк Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора.
Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эта стратегия разрабатывается с международными партнерами и охватит вопросы трансформации Центробанка, новую модель развития банковских и небанковских организаций.
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