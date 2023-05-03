https://news.day.az/economy/1561079.html ЦБА о возможной эмиссии новых купюр
ЦБА о возможной эмиссии новых купюр
В Азербайджане нет необходимости в эмиссии новых купюр.
Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Агшин Велиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, на сегодня крупнейшей купюрой являются 500 манатов.
"Как вы знаете, памятные купюры номиналом в 500 манатов, посвященные Победе в 44-дневной Отечественной войне, были выпущены в ограниченном количестве, и эмиссии новых купюр, большим номиналом, не ожидается", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре