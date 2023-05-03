https://news.day.az/economy/1561081.html ЦБА готовится внедрить новую стратегию для управления отдельным сектором
ЦБА готовится внедрить новую стратегию для управления отдельным сектором
Центральный банк Азербайджана подготавливает новую стратегию корпоративного управления страхового сектора.
Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эта стратегия предусматривает новую модель управления и развития страхового сектора.
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