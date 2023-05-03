ЦБА готовится внедрить новую стратегию для управления отдельным сектором

Центральный банк Азербайджана подготавливает новую стратегию корпоративного управления страхового сектора.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта стратегия предусматривает новую модель управления и развития страхового сектора.

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