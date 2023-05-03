ЕС заинтересован в инвестиционном потенциале Азербайджана

ЕС изучает инвестиционный потенциал в Азербайджане.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, сказал в ходе мероприятия, посвященного Всемирному дню свободы печати, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, передает Day.Az.

"На сегодня в Азербайджане действует около 400 европейских компаний. Могу сказать, что у Азербайджана есть огромный потенциал. И мы наблюдаем, что европейские инвесторы проявляют интерес к бизнес-среде страны. Отмечу, что сотрудничество в сфере взаимных инвестиций между Азербайджаном и ЕС также может служить в качестве обеспечения надежной связи стран за пределами Союза. В этом вопросе стоит подчеркнуть роль Среднего коридора, так как этот маршрут очень актуален сейчас, для Азербайджана в том числе, и в будущем послужит главным связующим звеном в Евразии", - сказал он.

Напомним, что 17 мая 2022 года в Баку состоялся бизнес-форум ЕС-Азербайджан. Основная цель данного форума - расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, а также проинформировать европейские бизнес-круги об инвестиционном потенциале Азербайджана.