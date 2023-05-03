Оборудование для разминирования будет производится в Джебраиле

ООО "Карабахский промышленный комплекс "Импротекс" получило статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины".

Об этом говорится на странице в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, передает Day.Az.

Как отмечается, объем инвестиций компании в предприятие по производству оборудования по разминированию, техники специального назначения и металлопродукции составит более 7,3 млн манатов, работой будут обеспечены 124 человека.

"Создание этого предприятия внесет значительный вклад в процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий и тем самым ускорит "Большое возвращение", - говорится в публикации.

Отметим, что указом главы государства в 2021 году в Восточно-Зангезурском экономическом районе на территории Джебраильского района был создан промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины".