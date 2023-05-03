Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ведущая компания Турции "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." с более чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве.

"В рамках этого соглашения Азербайджан и Турция совместно изучат возможности производства фармацевтической продукции в стране", - отметил министр.