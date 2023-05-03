https://news.day.az/economy/1561130.html Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики - ФОТО
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики - ФОТО
Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере фармацевтики.
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ведущая компания Турции "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." с более чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве.
"В рамках этого соглашения Азербайджан и Турция совместно изучат возможности производства фармацевтической продукции в стране", - отметил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре