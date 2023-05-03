Товарооборот между Азербайджаном и Польшей значительно возрос

Азербайджан и Польша уделяют большое внимание взаимному развитию торгово-экономических отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски на мероприятии по случаю очередной годовщины принятия польской Конституции.

По его словам, наблюдается положительная динамика товарооборота между двумя странами на протяжении последних нескольких лет.

"Согласно последним статическим данным, экспорт Польши в Азербайджан увеличился на 98 процентов, в то время как экспорт Азербайджана в Польшу - более чем в 5,5 раза", - сказал посол.

Он отметил, что между двумя странами также развивается инвестиционное сотрудничество.

"Только за последние месяцы посольство Польши инициировало ряд бизнес-миссий в страну для азербайджанских партнеров. Развитию взаимных контактов между бизнесменами и гражданами двух стран также способствует и запуск более года назад прямого рейса по маршруту Варшава-Баку польской авиакомпанией LOT", - сказал Рафал Поборски.

Отметим, что 3 мая 2023 года Польша отмечает 232-ю годовщину принятия Конституции.