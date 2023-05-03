Экономика Турции получит почти $3 млрд от нового месторождения нефти

Открытие нового месторождения нефти в районе гор Джуди и Габар в юго-восточной провинции Ширнак в корне изменит ситуацию на внутреннем рынке Турции. Данным прогнозом в беседе с "Анадолу" поделился руководитель Ассоциации нефтяных и газовых платформ Турции Мурат Калай, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Калай отметил, что добыча нефти на новом месторождении в провинции Ширнак предположительно составит 100 тыс. баррелей в сутки, что сопряжено с вкладом в развитие экономики на сумму 2,9 млрд долларов. "Согласно официальным данным, на месторождении будет пробурено 100 скважин, а добыча достигнет 100 тыс. баррелей в сутки. Конечно же, довести добычу до такого уровня сразу не удастся. Потребуется поэтапная работа", - сказал он.

Калай напомнил об обнаружении в прошлом году в Турции другого крупного месторождения нефти, получившего название "Эсма Чевик", что позволило довести объем добычи черного золота в стране до уровня в 80 тыс. баррелей в сутки. "Уже спустя 2-3 года, благодаря месторождению в Ширнаке, добыча достигнет 150-180 тыс. баррелей. Тем самым, Турция сможет обеспечивать около 20 процентов внутреннего спроса за счет собственных ресурсов", - констатировал глава Ассоциации.

Это поспособствует росту инвестиций в экономику Турции, уверен он.