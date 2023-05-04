В Азербайджане установлены права предпринимателей на фото- и видеосъемку процесса проверки

В Азербайджане определяются права предпринимателя в ходе проверок в сфере предпринимательства.

Как сообщает в четверг Day.Az, это отражено в изменениях в закон "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства и защите прав предпринимателей", обсужденных сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, среди прав предпринимателя: запрос у проверяющего до начала проверки его служебного удостоверения (вместе с удостоверением личности), копии решения о проведении проверки; обжалование решения и действий (бездействие) проверяющих органов (проверяющих лиц); представление доказательств и объяснений; осуществление фото -, аудио- и видеосъемки процесса проверки, не создавая препятствий для деятельности инспектора, и с этой целью привлечение других лиц; привлечение третьих лиц к процессу проверки с целью защиты своих прав и интересов; непредставление проверяющему сведений (документов), не относящихся к объекту проверки, а также не относящихся к сроку проверки, указанному в решении о проведении проверки; неисполнение незаконных требований инспектора.