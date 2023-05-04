Милли Меджлис рекомендовал к принятию поправки к закону

Изменения в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" рекомендованы к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, изменения в закон включают ряд нововведений.

Так, новыми статьями в законе устанавливаются права предпринимателя при проверке в сфере предпринимательства, требования к проверяющему в сфере предпринимательства, права и полномочия проверяющего и другие вопросы.

В документе отмечается, что изменения будут способствовать предотвращению ненужных вмешательств в деятельность предпринимателей, послужат в целом развитию предпринимательства, дальнейшему улучшению деловой среды.