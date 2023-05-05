Мировые цены на нефть отреагировали на возможный недостаток предложения

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром из-за того, что инвесторы оценивают возможность недостатка её предложения далее в этом году. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,95%, до 73,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,89%, до 69,17 долларов.

"Хотя настроения сейчас негативные, рынок находится на территории перепроданности, но наша балансовая сводка по-прежнему показывает, что во второй половине года на рынке будет дефицит, что должно способствовать росту цен", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Позитивным настроениям может также способствовать макростатистика из США. Так, ещё в среду минэнерго США опубликовало официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю по 28 апреля показатель сократился на 1,28 миллиарда баррелей при ожидании инвесторов в сокращение лишь на 1,1 миллиарда. Это также третья подряд неделя крупного снижения этих запасов.