ВВП Азербайджана продемонстрировал колоссальный рост за 20 лет

Азербайджан является страной с быстроразвивающейся экономикой.

Об этом сказал в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров в ходе мероприятия, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подтверждением этому служат такие показатели, как рост ВВП страны за последние 20 лет в 22 раза - до 133,8 миллиарда манатов.

"Кроме того, доходы населения нашей страны за этот же период выросли в 17 раз, стратегические валютные резервы - в 41 раз, с 1,6 миллиарда (в 2003 году) до 65,9 миллиарда долларов", - сказал он.

Амиров отметил, что банковский сектор Азербайджана также показывает динамичный рост из года в год.

"Хочу отметить, что на сегодня активы банков Азербайджана составляют 44,8 миллиарда манатов, на долю бизнес-кредитов приходятся свыше 11 миллиардов манатов. Также стоит подчеркнуть, что долларизация в стране существенно уменьшилась, в частности число кредитов в иностранной валюте значительно сократилось", - добавил он.