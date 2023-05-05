Глава ЦБА отчитался о валютных резервах

Валютные резервы ЦБ Азербайджана на сегодняшний день составляют свыше 9,189 миллиарда долларов, денежная база - почти 17,61 миллиарда долларов.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе мероприятия, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ежегодно растут макроэкономические показатели экономики Азербайджана практически по всем индикаторам.

"За последние 20 лет Азербайджан увеличил экспорт отечественных товаров в 15,6 раза. Хочу также отметить стратегически важное явление. Сегодня Азербайджан является хабом в транспортировке грузов в направлении Север-Юг, Восток-Запад, а также в ряде других международных коридоров и маршрутов", - сказал он.