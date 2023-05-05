Президент Ассоциации банков рассказал о развитии финансового сектора

В Азербайджане финансовый сектор развивается быстрыми темпами.

Об этом сказал в пятницу президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил важную роль банковского сектора как для населения, так и бизнеса.

"Сегодня каждый гражданин нашей страны может воспользоваться финансовыми инструментами банков и небанковских организаций страны. Мы не видим необходимости обращаться в зарубежные банки как за денежными средствами, так и в открытии вкладов. Наши банки сегодня являются одними из самых устойчивых в регионе", - сказал Нуриев