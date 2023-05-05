ЦБ Азербайджана выпустил инвестиционные монеты впервые в своей истории

Центральный банк Азербайджан впервые в своей истории выпустил инвестиционные монеты.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе мероприятия, посвященного 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, монеты изготовлены из азербайджанского золота в четырех видах.

В обращение монеты будут выпущены с 10 мая.