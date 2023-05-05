https://news.day.az/economy/1561715.html ЦБ Азербайджана выпустил инвестиционные монеты впервые в своей истории - ФОТО
ЦБ Азербайджана выпустил инвестиционные монеты впервые в своей истории - ФОТО
Центральный банк Азербайджан впервые в своей истории выпустил инвестиционные монеты.
Об этом сказал в пятницу председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе мероприятия, посвященного 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, монеты изготовлены из азербайджанского золота в четырех видах.
В обращение монеты будут выпущены с 10 мая.
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