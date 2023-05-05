Инвестиционные монеты ЦБА будут доступны всем

Инвестиционные монеты Центрального банка Азербайджана будут доступны для всех граждан Азербайджана, и иностранных государств.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Акшин Велиев в кулуарах мероприятия посвященной 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, монеты будут изготовлены из золота 999.9 пробы.

"Приобрести их можно будет в кассах ЦБА, а также банках страны. Стоимость монет будет рассчитываться в соответствии со стоимостью золота, которая обновляется ежедневно на сайте регулятора", - сказал он.

Новость обновляется