На западной границе Азербайджана появится новый транспортный коридор

На видео нового погранично-пропускного пункта, созданного на въезде на Лачинскую дорогу, в кадр попали дорожные работы. Этот факт привлек к себе внимание, и многие задались вопросом: что строится?

Этот вопрос мы адресовали эксперту по вопросам транспорта Рауфу Агамирзаеву.

В Восточном Зангезуре, отметил он, более тысячи километров грунтовых дорог, необходимых для военных целей. Часть дороги Худаферин-Губадлы-Лачин - старая дорога Р36 Лачин-Хакари, идущая вдоль реки Хакари, частично уже заасфальтирована. Предусмотрено также строительство тоннелей. Идущие работы и можно наблюдать на видео, рассказывающих о новом погранично-пропускном пункте ГПС Азербайджана на границе с Арменией.

"Думаю, в следующем году строительство завершится", - сказал эксперт.

По словам нашего собеседника, в целом, в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся примерно 855 километров дорог плюс внутренние грунтовые дороги вдоль границы, протяженностью более тысячи километров.

"Некоторые проекты уже завершены. Это Дорога Победы (101,5 км), дорога, альтернативная бывшему "Лачинскому коридору" (22 км), дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 км). В этом году планируется сдать дороги Физули-Гадрут, Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, Агдам-Физули, Барда-Агдам. Как раз в эту пятницу Президент Ильхам Алиев, находясь в поездке по освобожденным районам страны, открыл 8,2-километровый участок автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и 12,3-километровый участок дороги Физули-Гадрут. Первая дорога - это четырехполосный автобан. Ее открытие позитивно скажется на ускорении процесса заселения этих районов, так как современная дорожная инфраструктура очень важна для логистики.

В следующем году ожидается завершение магистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша и Худаферин-Губадлы-Лачин. Один из главных проектов - Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - планируется сдать в конце 2024 - начале 2025 годов. На 2025 год намечена сдача дороги Кяльбаджар-Лачин с тоннелем под Муровдагским хребтом (11,6 км). Ввод в эксплуатацию этой дороги будет означать появление на западной границе страны нового коридора, который может быть интегрирован в международные транспортные маршруты и дополнительно соединит магистрали М2 (Баку-госграница с Грузией) и М6 (Баку-госграница с Арменией)", - сказал Агамирзаев.

Этими дорогами Карабахский регион и Восточный Зангезур будут интегрированы в транспортную систему Азербайджана и международные маршруты, отметил эксперт.

По словам логистика, через Азербайджан проходят такие международные маршруты, как Север-Юг, Запад-Восток, Юг-Запад, что требует диверсификации транспортной сети внутри республики.

"С ростом значимости страны и включением ее в международные транспортно-логистические маршруты растут и определенные риски. При любых обстоятельствах, когда загружается одно направление, имея второе, транспортные потоки можно направить туда. Поэтому диверсификация маршрутов - это чрезвычайно важный аспект. Сила Азербайджана в том, что он не только на карте показывает эти дороги, но и имеет их на земле. И строим мы очень быстрыми темпами. В ближайшие два, максимум три года все работы по основным дорожным проектам завершатся. И это при том, что в период оккупации была разрушена вся дорожная инфраструктура. Восстановление освобожденных территорий началось с дорог неслучайно. Дорожная сеть играет, я бы сказал, роль кровеносной системы. И что следует учитывать - в нынешних реалиях нужны скоростные дороги, так как обеспечить логистику в сегодняшних условиях прежняя дорожная сеть не смогла", - подчеркнул Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева