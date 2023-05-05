В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений - ФОТО
С 5 мая 2023 года в руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений.
Как сообщили Day.Az в PASHA Holding, заместитель главного исполнительного директора/директор финансовой бизнес-группы PASHA Holding Фарид Мамедов назначен на должность заместителя главного исполнительного директора/главного исполнительного директора по системе EKO.
Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев назначен заместителем главного исполнительного директора/директором по корпоративному банкингу и страхованию PASHA Holding и председателем Наблюдательного совета Kapital Bank.
Отметим, что Фарид Мамедов присоединился к PASHA Group в 2012 году в качестве директора департамента по управлению рисками, а Ровшан Аллахвердиев - в 2007 году в качестве заместителя председателя правления PASHA Bank.
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