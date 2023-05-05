Азербайджан владеет уникальными технологиями в нефтегазовом секторе

В первые годы независимости Азербайджана иностранные компании воздерживались от инвестиций в страну. Великий лидер Гейдар Алиев смог привлечь в Азербайджан иностранные нефтяные компании и достичь подписания "Контракта века".

Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе панельных обсуждений на тему "Энергетическая стратегия Гейдара Алиева" в рамках международной конференции на тему "Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева", организованной Центром анализа международных отношений и Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, сказал вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Он отметил, что в то время Азербайджан отставал с точки зрения современных нефтегазовых технологий, у страны не было экспортных возможностей.

"Великий лидер Гейдар Алиев, решив все эти вопросы, обеспечил выход азербайджанской нефти на мировой рынок", - сказал Асланбейли.

По его словам, с первого дня начала добычи и по настоящее время с месторождения "Шах Дениз" было добыто около 189 миллиардов кубометров газа, по "Контракту века" в целом добыто 4,2 миллиарда баррелей нефти. За прошедшие годы по "Контракту века" в Государственный нефтяной фонд Азербайджана поступило 167 миллиардов долларов.

"Сегодня во многих странах мира нет таких технологий, которые мы применяем на нефтегазовых месторождениях. К примеру, недавно сданной в эксплуатацию платформой можно управлять удаленно. bp впервые применила такую технологию в Азербайджане. Благодаря этому Азербайджан стал одним из мировых центров нефтегазодобычи", - сказал Асланбейли.