bp гордится своей ролью в страгических проектах в Азербайджане

Проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан был реализован благодаря решимости Гейдара Алиева, а Южный газовый коридор - благодаря решимости Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе панельных обсуждений на тему "Энергетическая стратегия Гейдара Алиева" в рамках международной конференции на тему "Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева", организованной Центром анализа международных отношений и Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, сказал вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Асланбейли сказал, что когда возникал вопрос относительно Южного газового коридора, у некоторых это вызывало улыбку, так как они не верили в его реализацию.

"Я также хочу отметить еще один момент. В отличие от нефти, мы можем продавать газ только странам, у которых есть трубопровод. Поэтому необходимо было заключать долгосрочные контракты со странами. Проект "Шахдениз-2" также удалось реализовать благодаря тому, что со странами был подписан 25-летний контракт. Мы также гордимся тем, что такие стратегические проекты, как "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" были поручены bp", - добавил он.