На фоне текущих событий еще раз проявляется важность транзитных возможностей Азербайджана, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым

На фоне текущих геополитических событий еще раз проявляется важность транзитных возможностей Азербайджана, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Ариф Мамедов в ходе мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня, на фоне войны в Украине западные и восточные страны находятся в поисках альтернативных и безопасных маршрутов.

"Маршрут через Азербайджан с точки зрения транспортировки грузов как с Севера на Юг, так и с Востока на Запад является одним из самых безопасных и коротких по протяженности", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что своей дальновидной политикой великий лидер Гейдар Алиев в свое время заложил фундамент развития современного Азербайджана как с политической, так и экономической точки зрения.