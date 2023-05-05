Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос

В январе-апреле этого года общий экспорт Азербайджана составил 12,6 миллиарда долларов, ненефтяной экспорт - 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в ненефтяном секторе вырос на 21,2 процента. В том числе, в шесть раз увеличился экспорт алкогольных и безалкогольных напитков.

За отчетный период стоимость экспорта аграрной и агропромышленной продукции выросла на 9,1 процента и составила 248,2 млн долларов.