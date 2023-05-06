Объявлены сроки реализации «Кольца солидарности»

Инициатива "Кольцо солидарности" может быть реализована к концу 2026 года при необходимой финансовой поддержке ЕС, сообщает Day.Az со ссылкой на венгерскую компанию FGSZ, которая была одной из сторон, подписавших меморандум о взаимопонимании 25 апреля в Софии по данной инициативе.

"Совместная инициатива, также соответствующая энергетическим приоритетам ЕС, таким как план REPower EU и соглашение о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, была объявлена и представлена Европейской комиссии четырьмя операторами системы передачи в сентябре 2022 года. Инициатива была рассмотрена и поддержана президентом Европейской комиссии и Главным управлением энергетики Еврокомиссии (DG ENER)", - говорится в сообщении компании.

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".