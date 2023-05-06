Госбюджет Азербайджана ожидают изменения

Для выполнения в соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева задач, стоящих перед страной, возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов в кулуарах конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

Он отметил, что глава государства обозначил основные направления.

"В первую очередь быстрыми темпами реализуется программа финансирования проектов, предусмотренных программой "Большое возвращение". С другой стороны, также есть необходимость в дополнительных средствах для укрепления обороноспособности страны. Для этого планируется пересмотр бюджета", - сказал Шарифов.

Отметим, что профицит государственного бюджета по итогам первого квартала 2023 года составил 1,723 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета составили 8,29 миллиарда манатов, а расходы - 6,567 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета от ненефтяного сектора в январе-марте 2023 года составили 4,43 миллиарда манатов, или 53,4 процента от общего дохода государственного бюджета, а по нефтяному сектору - 3,86 миллиарда манатов.