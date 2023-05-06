https://news.day.az/economy/1562010.html Цена нефти, заложенная в госбюджете, может быть изменена
Цена нефти, заложенная в госбюджете, может быть изменена
Возможно изменение в связи с заложенной в госбюджете Азербайджана на 2023 год ценой барреля нефти.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов в кулуарах конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".
"Цена барреля нефти, заложенная в госбюджете на 2023 год, может быть изменена. Считаем, что для этого есть определенные основания", - добавил министр.
Напомним, что цена одного барреля нефти в государственном бюджете на 2023 год определена в размере 50 долларов.
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