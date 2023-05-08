Мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала

Мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщается в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за первые три месяца 2023 года, что стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора такой статистики в 2000 году. Объем покупок на 34% превышает предыдущий рекорд первого квартала, установленный в 2013 году.

В публикации указали, что крупнейшим покупателем золота по итогам первого квартала 2023 года стал регулятор Сингапура - Monetary Authority of Singapore (MAS). Он пополнил резервы золота на 69 тонн, которые теперь на 45% больше, чем в июне прошлого года. На втором месте Народный банк Китая, который скупил 58 тонн за квартал. Замыкает тройку - Турция, которая за три первых месяца 2023 года закупилась 30 тоннами золота.

По словам старшего рыночного аналитика WGC Луизы Стрит, роль золота в мире снова начала усиливаться на фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и сложностей в глобальной экономике. Поэтому, вполне вероятно, что в этом году спрос на золото продолжит расти.