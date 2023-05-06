Под руководством великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане было налажено производство сотен видов продукции на более чем 250 фабриках и обеспечен экспорт в 60 стран.

Об этом сказал в субботу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня экономика Азербайджана стремительно развивается во всех секторах промышленности. Азербайджанские производители товаров известны во многих странах мира. Также важно отметить, что в стране уделяется большое внимание приватизации государственных предприятий и развитию государственно-частного партнерства", - сказал он.

Говоря об освобожденных территориях, Джаббаров подчеркнул, что для инвесторов, как местных, так и иностранных созданы благоприятные условия.

"С освобождением от армянской оккупации территорий Азербайджана мы приступили к разработке для будущих предпринимателей и инвесторов поощряющих механизмов ведения бизнеса и инвестирования. На сегодняшний день эти правовые акты вступили в силу и стимулируют предпринимателей вкладывать средства и ресурсы в восстановление и строительство на этих территориях и ведение предпринимательской деятельности", - добавил он.