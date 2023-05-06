Актуальная цена азербайджанской нефти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого мая повысилась на 2,61 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,26 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,62 доллара - до 76,76 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,72 доллара, составив 49,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого мая повысилась на 2,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,78 доллара за баррель.