Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" - ФОТО
330-киловольтная узловая подстанция "Джебраил" является не только самой крупной подстанцией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, но и стратегическим энергетическим узлом:
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.
Он отметил, что строительство этой подстанции играет особую роль в энергоснабжении освобожденных от оккупации территорий. Энергоузел "Джебраил" также имеет важное значение с точки зрения передачи в общую энергосистему энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, электростанциях "Гюнеш", "Худаферин", "Гыз галасы". Данный энергоузел является проектом международного значения. Эта подстанция позволит получить более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам посредством маршрута Джебраил-Нахчыван-Агры и далее через турецкую энергосистему.
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