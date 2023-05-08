IGB запускает рыночные тесты для расширения пропускной способности
В ближайшие месяцы будут запущены рыночные тесты для расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Об этом, как сообщает Day.Az, сказала главный исполнительный директор компании ICGB - оператора трубопровода Теодора Георгиева.
Она сообщила SeeNews, что при наличии достаточного спроса пропускная способность трубопровода будет увеличена с нынешних 3 миллиардов кубометров до 5 миллиардов кубометров, что также позволит транспортировать сжиженный природный газ с существующих и планируемых терминалов в Греции.
ICGB и греческий оператор системы передачи DESFA уже сотрудничают в этой области, добавила Георгиева. Строительство новой компрессорной станции на греческом участке является одним из проектов, который будет способствовать увеличению мощности.
Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.
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