IGB запускает рыночные тесты для расширения пропускной способности

В ближайшие месяцы будут запущены рыночные тесты для расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом, как сообщает Day.Az, сказала главный исполнительный директор компании ICGB - оператора трубопровода Теодора Георгиева.

Она сообщила SeeNews, что при наличии достаточного спроса пропускная способность трубопровода будет увеличена с нынешних 3 миллиардов кубометров до 5 миллиардов кубометров, что также позволит транспортировать сжиженный природный газ с существующих и планируемых терминалов в Греции.

ICGB и греческий оператор системы передачи DESFA уже сотрудничают в этой области, добавила Георгиева. Строительство новой компрессорной станции на греческом участке является одним из проектов, который будет способствовать увеличению мощности.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.