Еженедельный отчет валютного рынка
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана, остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 апреля
|
1,7
|
01 мая
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
02 мая
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
03 мая
|
1,7
|
27 апреля
|
1,7
|
04 мая
|
1,7
|
28 апреля
|
1,7
|
05 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0067 маната.
Средневзвешенный курс повысился на 0,0027 маната и составил 1,8747 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 апреля
|
1,8634
|
01 мая
|
1,8709
|
25 апреля
|
1,8786
|
02 мая
|
1,8674
|
26 апреля
|
1,8669
|
03 мая
|
1,8743
|
27 апреля
|
1,8786
|
04 мая
|
1,8837
|
28 апреля
|
1,8726
|
05 мая
|
1,8776
|
Средний курс за неделю
|
1,8720
|
Средний курс за неделю
|
1,8747
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0006 маната и составил 0,0209.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 апреля
|
0,0208
|
01 мая
|
0,0208
|
25 апреля
|
0,0209
|
02 мая
|
0,0209
|
26 апреля
|
0,0209
|
03 мая
|
0,0209
|
27 апреля
|
0,0207
|
04 мая
|
0,0207
|
28 апреля
|
0,0209
|
05 мая
|
0,0209
|
Средний курс за неделю
|
0,0208
|
Средний курс за неделю
|
0,0214
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0873 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 апреля
|
0,0876
|
01 мая
|
0,0876
|
25 апреля
|
0,0876
|
02 мая
|
0,0876
|
26 апреля
|
0,0875
|
03 мая
|
0,0875
|
27 апреля
|
0,0875
|
04 мая
|
0,0875
|
28 апреля
|
0,0874
|
05 мая
|
0,0874
|
Средний курс за неделю
|
0,0875
|
Средний курс за неделю
|
0,0873
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