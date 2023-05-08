Еженедельный отчет валютного рынка
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана, остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 апреля

1,7

01 мая

1,7

25 апреля

1,7

02 мая

1,7

26 апреля

1,7

03 мая

1,7

27 апреля

1,7

04 мая

1,7

28 апреля

1,7

05 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0067 маната.

Средневзвешенный курс повысился на 0,0027 маната и составил 1,8747 маната за евро.

 

Официальный курс маната по отношению к евро

24 апреля

1,8634

01 мая

1,8709

25 апреля

1,8786

02 мая

1,8674

26 апреля

1,8669

03 мая

1,8743

27 апреля

1,8786

04 мая

1,8837

28 апреля

1,8726

05 мая

1,8776

Средний курс за неделю

1,8720

Средний курс за неделю

1,8747

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0006 маната и составил 0,0209.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 апреля

0,0208

01 мая

0,0208

25 апреля

0,0209

02 мая

0,0209

26 апреля

0,0209

03 мая

0,0209

27 апреля

0,0207

04 мая

0,0207

28 апреля

0,0209

05 мая

0,0209

Средний курс за неделю

0,0208

Средний курс за неделю

0,0214

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0873 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 апреля

0,0876

01 мая

0,0876

25 апреля

0,0876

02 мая

0,0876

26 апреля

0,0875

03 мая

0,0875

27 апреля

0,0875

04 мая

0,0875

28 апреля

0,0874

05 мая

0,0874

Средний курс за неделю

0,0875

Средний курс за неделю

0,0873