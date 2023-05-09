Инвесторов предупредили об угрозе новой финансовой катастрофы
Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой "финансовой катастрофы". Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az.
Экономист не исключил стремительного падения цен на активы, поскольку инвесторы, ранее скупавшие их на заемные средства, могут оказаться не в состоянии обслуживать свои долги.
По словам Субрана, ситуация на рынке коммерческой недвижимости и в американских региональных банках вызывают "серьезное беспокойство". Еще одним фактором могут стать проблемы у небанковских финансовых посредников, таких как хедж-фонды и пенсионные фонды.
Эксперт Allianz полагает, что в ближайшее время инвесторов на рынках ждет высокая волатильность, однако он не считает, что речь идет о "ремейке мирового финансового кризиса 2008 года". Однако резкие движения на рынке будут более частыми в следующие несколько месяцев. Кроме того, Субран ожидает начала рецессии в США во второй половине 2023 года.
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