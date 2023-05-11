Цены на мировую нефть изменились

Мировые цены на нефть растут в четверг утром после снижения днем ранее более чем на 1%, в то время как ожидается выход данных о числе действующих буровых установок в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом следует из данных торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,88%, до 77,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 73,19 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 1,12%, WTI - на 1,56%, падение котировок последовало также после американской статистики. Так, опубликованный в среду показатель коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно показал рост на 3 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения запасов на 0,9 миллиона. Это первый рост показателя за четыре недели.

Теперь в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре - до 588 агрегатов.