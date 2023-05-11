Существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана

В январе-апреле 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 7,672 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 52,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министр отмечает, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 16,7 процента и достигли 4,003 миллиарда манатов.

"Немаловажную роль в росте налоговых поступлений играют сокращение "теневой экономики", предпринимаемые шаги по легализации деловой активности и доходов", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.