Администрации связи Азербайджана и России проводят координационную встреча по наземным службам

В городе Губа между администрациями связи Азербайджана и России началась координационная встреча по наземным службам.

Об этом сказали в четверг Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, Азербайджан на встрече, наряду с представителями министерства, представляют специалисты Государственного управления по радиочастотам, Агентства информационно-коммуникационных технологий, ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" и операторы мобильной связи.

На координационном совещании обсуждаются технические исследования и отчеты с целью обеспечения беспрепятственного использования в приграничных районах различных частотных полос, в том числе соответствующих частотных полос для радио- и телевещания, сетей мобильной связи нового поколения и применения других наземных технологий.

Также предусматривается определение принципов и критериев координации указанных частотных полос в соответствии с национальными интересами.