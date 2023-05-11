Председатель "Азеркосмос" объявил о расширении космической деятельности Азербайджана

Число космических спутников Азербайджана будет увеличено.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Асадов отметил, что космическая деятельность не только служит национальным интересам Азербайджана, но и имеет коммерческие цели.

По его словам, все телеканалы Азербайджана и Грузии осуществляют вещание через азербайджанские спутники.