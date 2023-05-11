https://news.day.az/economy/1563368.html Председатель "Азеркосмос" объявил о расширении космической деятельности Азербайджана
Председатель "Азеркосмос" объявил о расширении космической деятельности Азербайджана
Число космических спутников Азербайджана будет увеличено.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Асадов отметил, что космическая деятельность не только служит национальным интересам Азербайджана, но и имеет коммерческие цели.
По его словам, все телеканалы Азербайджана и Грузии осуществляют вещание через азербайджанские спутники.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре