https://news.day.az/economy/1563377.html "Азеркосмос" отчитался о доходах
"Азеркосмос" отчитался о доходах
Доходы "Азеркосмос" с начала деятельности в 2013 году составляют 515 миллионов манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Асадов подчеркнул, что 90 процентов доходов составили доходы из-за рубежа.
"Они были в долларах и евро. Мы поддержали приток иностранной валюты в страну. Космическая сфера считается прибыльной и окупаемой", - сказал он.
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