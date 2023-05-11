Будет модифицирована законодательная база, регулирующая аэрокосмическую сферу

Для создания необходимых условий эксплуатации наземной космической инфраструктуры в соответствии с Земельным кодексом вокруг нее создаются охранные зоны с особым правовым режимом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, к наземной космической инфраструктуре относятся:

- наземные центры управления космическими объектами;

- наземные станции, обеспечивающие телекоммуникацию с объектом, находящимся в космическом пространстве;

- космические ракетные комплексы и транспортные средства, взлетно-посадочные полосы и площадки космических объектов,

- наземные пункты управления космическими полетами;

- центры подготовки к космическим полетам;

- места хранения и испытательные пункты космических объектов;

- другие наземные инфраструктурные устройства и инструменты, необходимые для космической деятельности.