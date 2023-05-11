https://news.day.az/economy/1563502.html Азербайджан готов управлять космическими спутниками из Нахчывана
Азербайджан готов управлять космическими спутниками из Нахчывана
В Азербайджане есть альтернативные точки для управления космическими спутниками.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что космическими спутниками можно управлять как из Баку, так и в случае необходимости из Нахчывана.
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