Азербайджанский спутник займет позицию спутника из Малайзии

Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Азербайджан находится на орбите на позиции 46 градусов. Правительство Малайзии подало заявку на этот меридиан еще в 90-х годах. То есть Азербайджан и Малайзия делят этот меридиан", - отметил Асадов.

По его словам, в результате благоприятного сотрудничества Малайзия решила передать этот ресурс Азербайджану. "До конца текущего года этот процесс будет завершен. После этого мы можем при желании запустить 4-6 спутников", - сказал Асадов.