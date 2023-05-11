Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом компании Total Energies по разведке и добыче Николасом Терразом.

Министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями о деятельности компании в Азербайджане, возможностях расширения сотрудничества и перспективных проектах.