https://news.day.az/economy/1563565.html Микаил Джаббаров встретился с президентом компании Total Energies по разведке и добыче
Микаил Джаббаров встретился с президентом компании Total Energies по разведке и добыче
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом компании Total Energies по разведке и добыче Николасом Терразом.
Министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.
Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями о деятельности компании в Азербайджане, возможностях расширения сотрудничества и перспективных проектах.
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