Центробанк Азербайджана провел валютный аукцион

11 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 61,4 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 30,6 миллиона долларов.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в 2022 году, составил 52,4 миллиона манатов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.