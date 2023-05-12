МИД Латвии о следующем заседании межправкомиссии с Азербайджаном

Ожидается, что следующее заседание азербайджано-латвийской межправительственной комиссии состоится в Баку.

Как сообщил Day.Az источник в министерстве иностранных дел Латвии, на данный момент стороны договариваются о конкретном времени.

"Мы рады, что удалось организовать очное заседание межправительственной комиссии после более длительного перерыва, в мае 2022 года. В ходе встречи был подписан 8-й протокол о сотрудничестве, в котором изложено четкое видение приоритетных направлений сотрудничества. Предыдущая встреча в Риге также предоставила азербайджанской делегации возможность получить представление о деятельности латвийских компаний, особенно в таких областях, как "зеленая" энергетика и возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении министерства.

В то же время, как отметили в ведомстве, деловые сообщества двух стран активно работают над дальнейшим развитием сотрудничества.

"Латвийская торгово-промышленная палата является ведущим партнером в проекте под названием "Сеть LEF в Азербайджане" с эстонскими и финскими партнерами на 2023-2026 годы, в рамках которого в марте этого года начались первые рекламные мероприятия, такие как взаимные торговые миссии и бизнес-форумы. Транспорт и логистика - еще одна сфера сотрудничества. Наша национальная авиакомпания airBaltic возобновит прямые рейсы между Ригой и Баку 17 мая этого года. Официальный визит Президента Латвии в Азербайджан в марте этого года вместе с делегацией латвийских бизнесменов подтвердил заинтересованность Латвии в дальнейшем развитии бизнеса и сотрудничества", - добавил источник.