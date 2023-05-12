Цены на нефть скорректировались

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в пределах 0,5%. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,49%, до 74,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 70,6 доллара.

Рынки ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, публикация которых запланирована на вечер пятницы. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре - до 588 агрегатов.

"Цены могут скоро достигнуть дна, и низкие цены станут для многих участников рынка отправной точкой для открытия новых долгосрочных позиций", - цитирует агентство Bloomberg директора JTD Energy Services Джона Дрисколла (John Driscoll).